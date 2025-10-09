fcinter1908 video VIDEO / Marotta nel board EFC: “Grande orgoglio, Inter ha ruolo da protagonista e…”
video
VIDEO / Marotta nel board EFC: “Grande orgoglio, Inter ha ruolo da protagonista e…”
01:30
Le parole di Giuseppe Marotta dopo essere stato eletto nell'Executive Board dell'EFC: "Grande orgoglio rappresentare l'Inter"
Il Presidente e CEO dell'Inter Giuseppe Marotta è stato eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs, l'associazione dei Club calcistici europei, che ha di recente cambiato denominazione passando da ECA a EFC