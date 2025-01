VIDEO / Mbappé supersonico in Real Madrid-Celta Vigo: gol partendo dalla sua metà campo

Gol in solitaria per Kylian Mbappe nella vittoria per 5-2 del Real Madrid contro il Celta Vigo negli ottavi di finale della Coppa del Re. La rete del francese, partendo dalla sua metà campo, ha aperto le mercature di un match finito ai tempi supplementari e deciso da una doppietta di Endrick. Nel pre-partita fischi per Carlo Ancelotti.