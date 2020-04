VIDEO / Felipe Melo ironico su De Boer: “Capisce tantissimo di calcio. Non parlava italiano e…”

Intervenuto durante una diretta Instagram de La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista dell’Inter Felipe Melo ha parlato così delle difficoltà di de Boer nei primi mesi della stagione 2016-2017, culminata poi con l’esonero a novembre e il conseguente arrivo di Pioli:

“Il primo anno all’Inter è andato bene, poi nel secondo anno è arrivato quell’allenatore che capisce tantissimo di calcio, quello olandese, che è troppo forte. Cosa non andava? Lui non parlava neanche italiano, io ho cercato di rispettare il suo lavoro e il suo staff tecnico, erano scelte sue quelle di non convocarmi, io ci rimanevo male ma poi mi allenavo tantissimo e dopo che è andato via lui ed è arrivato Pioli ho ricominciato a giocare”.