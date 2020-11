L’attaccante del Napoli ha parlato in conferenza stampa del suo compagno di squadra nel Belgio, il centravanti dell’Inter Lukaku:

“Preferisco che ci sia Lukaku, ma anche Hazard, Vermaelen e Vertonghen. Ovviamente preferisco che ci siano tutti per la partita. Credo che l’ultima volta abbiano detto di me la stessa cosa. Più giocatori sono disponibili e meglio è per la squadra”.