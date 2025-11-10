"Ieri sono tornato in un luogo che mi manca con tutto il cuore - ha commentato l'argentino - Un posto dove sono stato immensamente felice"

Dopo aver lasciato il Barcellona nel 2021, Lionel Messi non era mai tornato al Camp Nou, lo stadio che lo ha visto diventare grande. Adesso, una volta appreso della riapertura della sua vecchia "casa", il fuoriclasse ha programmato una visita, in piena notte e segreta