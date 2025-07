VIDEO / Sulle orme di Mastantuono: chi sono e dove andranno i 18enni più forti del pianeta

Dal Real al City, passando per Chelsea e Barcellona: le grandi squadre europee indicano la via. Oggi anche le big puntano ad anticipare la concorrenza, mettendo sotto contratto i migliori teenager del pianeta. Quest'estate è stato il turno di Mastantonio ed Estevao, pronti per lasciare il Sudamerica. I prossimi? Sono già da tempo cerchiati in rosso sui taccuini degli scout...