VIDEO / Pandev pizzica con la domanda sul mercato. Chivu: “Sei proprio giornalista ora”

Simpatico siparietto fra i due ex nerazzurri al termine di Ajax-Inter. Per Chivu è la prima vittoria da allenatore in Champions League e, al termine del match ha voluto sottolineare il perché della scelta del 3-5-2: "Non volevo togliere certezze alla squadra". Poi la battuta alla domanda del compagno-amico Pandev: "Sei diventato un giornalista?".