VIDEO / Le parole del giornalista fanno piangere Pepe

"Non so quale sarà la tua decisione, se continuerai o lascerai il calcio, ma la tua carriera è stata fantastica, una longevità fantastica": le parole del giornalista della portoghese Tvi portano alle lacrime il "duro" Pepe, 41 anni, dopo l'eliminazione da Euro 2024 per mano della Francia, ai rigori. (X @B24PT)