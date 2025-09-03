fcinter1908 video VIDEO / Perché Akanji è perfetto per l’Inter: esperienza, tecnica e una dote particolare
VIDEO / Perché Akanji è perfetto per l’Inter: esperienza, tecnica e una dote particolare
Il colpo messo a segno nell'ultimo giorno di mercato dall'Inter è Manuel Akanji, difensore di 30 anni, arrivato dal Manchester City. Lo svizzero è un innesto di esperienza, che aggiunge anche qualità al reparto difensivo. E c'è una dote in particolare che lo rende speciale...