VIDEO / Perché Akanji è perfetto per l’Inter: esperienza, tecnica e una dote particolare

Gianni Pampinella
3 settembre

Il colpo messo a segno nell'ultimo giorno di mercato dall'Inter è Manuel Akanji, difensore di 30 anni, arrivato dal Manchester City. Lo svizzero è un innesto di esperienza, che aggiunge anche qualità al reparto difensivo. E c'è una dote in particolare che lo rende speciale...