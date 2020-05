VIDEO / Accadde oggi: Ronaldo scrive una poesia immortale, la finta a Marchegiani è leggenda

Ventidue anni fa, la notte che nessun tifoso dell’Inter ha dimenticato. La notte in cui, dopo l’ingiustizia di Torino, i nerazzurri di Gigi Simoni travolsero la Lazio nella finale di Coppa UEFA 1997-98 e portarono a casa il primo trofeo della gestione Moratti. Una notte segnata indelebilmente dal Fenomeno Ronaldo, che diede una prova di immortalità calcistica con colpi da leggenda e un gol rimasto nella memoria di tutti, interisti e non. Una tripla finta su Marchegiani che è un concentrato di tecnica, velocità, potenza e onnipotenza. La poesia del calcio per quello che è sicuramente tra i più bei gol della carriera del brasiliano.