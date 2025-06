Le parole di Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, che confermano il contatto tra Samuel e Chivu: i dettagli

"Per quanto riguarda Walter, sì, c’è stata una chiamata da parte di Chivu, suo compagno e amico, per proporgli di raggiungerlo all’Inter. Walter ha apprezzato molto il gesto e il contatto da parte di quello che è il club della sua vita, dove ha costruito tutta la sua carriera. Tuttavia, ha un impegno con noi e ha deciso di rispettarlo. Questo dice molto su di lui: è una dimostrazione di affetto, di grande professionalità, e io personalmente gli sono grato. Ovviamente gli pesa molto non poter andare, gli fa male nell’anima, ma è così che stanno le cose, e per quanto ci riguarda, l’argomento è chiuso", ha dichiarato Scaloni