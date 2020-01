VIDEO / Setien: “Vidal? Bisogna trovare un equilibrio. Ci sono giocatori che tendono a…”

Quique Setién, nuovo allenatore del Barcellona, domani debutta contro il Granada in panchina. In conferenza stampa l’allenatore ha dichiarato di dare grande importanza all’organizzazione tattica: “Senza riferirmi a nessun giocatore in particolare, ammetto di dare grande importanza all’organizzazione. È una cosa che non riguarda solo Arturo. Ci sono altri giocatori che tendono a essere disordinati, è un aspetto su cui insisteremo molto. Dovremo trovare un equilibrio per attaccare e per difendere nel migliore dei modi. Dovremo fare un lavoro specifico con questi giocatori, mostrandogli anche dei filmati per migliorare. È un aspetto molto importante del nostro modo di vedere il calcio”.