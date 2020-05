VIDEO / Inter, Sneijder celebra il suo Triplete e svela il regalo ricevuto da Moratti

Un dieci è per sempre. E non importa come la storia è finita se è stata quella che è stata. Perché Wesley Sneijder appartiene agli interisti come a lui appartiene il Triplete del 2010. E’ stato essenziale, dal primo giorno in cui è arrivato, da quel 4-0 nel derby, a Kiev, con la magia dei suoi piedi. Quelli di un folletto nerazzurro che ha fatto sognare e non importa come è stato costretto ad andare via qualche anno dopo. Perché le cose belle si devono ricordare sempre e lui si ricorda di quelle vittorie e del regalo che l’allora presidente dell’Inter, Moratti, gli fece per la vittoria della Champions. In un post sui social ha partecipato alla Challenge dei suoi ex compagni e ha raccontato questo aneddoto.