VIDEO / Scelto il sostituto di Thuram, Ranieri con Dovbyk: le probabili di Inter-Roma

Inter-Roma, le probabili formazioni. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di molti uomini chiavi: non ci saranno Bastoni e Mkhitaryan per squalifica, Dumfries e Thuram per infortunio. Ranieri, invece, punterà ancora su Dovbyk al centro dell'attacco.