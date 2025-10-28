fcinter1908 video VIDEO / Spalletti, Palladino e Mancini: pro e contro dei possibili sostituti di Tudor
VIDEO / Spalletti, Palladino e Mancini: pro e contro dei possibili sostituti di Tudor
La sconfitta contro la Lazio costa caro a Igor Tudor. La dirigenza bianconera, nella giornata di ieri, ha deciso di esonerare il tecnico. Nell'ultima puntata de La Tripletta viene analizzato il suo possibile sostituto: da Spalletti a Mancini fino alla "scommessa" Palladino.