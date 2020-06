VIDEO / Stellini: “Soddisfatti del risultato e di come è venuto. Lautaro super motivato”

Cristian Stellini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: “Noi siamo molto soddisfatti del risultato e anche di come è venuto. Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto subendo gol e alcune ripartenze che ci hanno messo in difficoltà. Siamo riusciti a ribaltare un risultato meritando. Abbiamo creato tante occasioni. Ci portiamo a casa questo risultato con la soddisfazione di chi ha una squadra che non molla, che lotta, che ha orgoglio. Questi sono valori importanti, i nostri ragazzi ci hanno dato soddisfazione stasera. Lautaro? Sta facendo buone gare, aiuta molto la squadra. Non vedo un problema in lui. Vedo un ragazzo super motivato che sta facendo quello che deve”.