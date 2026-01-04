fcinter1908 video VIDEO / Ecco la Thu-La, sarà sfida Dimarco-Orsolini: le probabili formazioni di Inter-Bologna
L'Inter si prepara a spezzare la maledizione rossoblù, il Bologna vuole confermarsi come una spina nel fianco per i milanesi: Castro per la gloria, Lautaro ritrova Thuram, Dimasco sfida Orsolini, Luis Henrique si prepara a frenare Cambiaghi. Ecco tutte le scelte di Chivu e Italiano.