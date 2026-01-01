Il 2025 è stato l’anno degli addii pesanti, quelli che fanno rumore e lasciano il segno nella storia del calcio

Da Marcelo, simbolo eterno del Real Madrid a Jordi Alba e Sergio Busquets, pilastri di un Barcellona irripetibile. Da Callejón e Florenzi, uomini di sacrificio e cuore, fino a lui, una vera e propria leggenda di Napoli