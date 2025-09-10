VIDEO / La top XI combinata di Juve-Inter: Bastoni e Bremer certezze, ma c’è una sorpresa…

Si avvicina il match più atteso del weekend, quello tra Juve e Inter che dirà molto sullo stato di forma di due candidate allo scudetto. Nell'ultima puntata de La Tripletta, i giornalisti della Gazzetta dello Sport hanno stilato una formazione combinata delle due squadre: la difesa è quasi tutta nerazzurra, ma in attacco c'è una sorpresa...