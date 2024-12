VIDEO / Follia in Tottenham-United! Doppia papera di Forster e gol da corner di Son

Succede di tutto nei quarti di finale di Carabao Cup tra Tottenham e Manchester United. Gli Spurs vanno avanti di tre gol, ma due papere clamorose di Forster rimettono in corsa i Red Devils. Ci pensa poi Son direttamente da calcio d'angolo a ristabilire le distanza. Finisce 4-3 per la squadra di Postecoglou che avanza in semifinale