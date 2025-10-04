VIDEO / Tudor e il siparietto su Modric: “Speriamo faccia ca***e…”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan, l’allenatore bianconero si è lasciato andare a un lungo elogio nei confronti di Luka Modric. «Luka è unico: siamo stati compagni di squadra e ha fatto la storia del nostro popolo. Un Pallone d’Oro, tante Champions League vinte… a 40 anni continua a giocare a un livello che nessuno ha mai raggiunto. È motivo di orgoglio per tutti noi. Domani, però, speriamo che non sia in giornata», ha chiuso con un sorriso.