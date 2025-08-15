VIDEO / Vergogna in Brasile, intervento shock della polizia sugli spalti

Violenta repressione della polizia in Brasile, dopo il match tra Atletico Mineiro e Gody Cruz per gli ottavi di finale della Copa Sudamericana (terminato 2-1 per i brasiliani). Calci, spinte, manganellate e scontri coi tifosi sugli spalti hanno macchiato il finale della partita dell'Arena MRV di Belo Horizonte.