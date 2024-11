[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]

news VIDEO / Arteta si sfoga: “L’arbitro ha deciso la gara” 01:11





Commenta Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sull'arbitraggio della partita contro l'Inter. La polemica di Arteta sull'arbitraggio in Inter-Arsenal News: tutte

le notizie