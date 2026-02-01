VIDEO / Asllani, l’esordio è un disastro: entrata folle e rosso dopo 6 minuti

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Kristjan Asllani in Turchia. L'albanese, appena arrivato al Besiktas in prestito con diritto di riscatto dall'Inter dopo sei mesi al Torino, è entrato al 76' nella sfida vinta 2-1 contro il Konyaspor, ma si è fatto espellere dopo appena sei minuti per un'entrataccia con il piede a martello.