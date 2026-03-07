fcinter1908 video VIDEO / Bergomi e quell’aneddoto su Maldini: “Mi entrò sulla mano e poi…”
video
VIDEO / Bergomi e quell’aneddoto su Maldini: “Mi entrò sulla mano e poi…”
00:34
Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter, racconta un aneddoto sul derby di Milano
Le parole dello Zio: "Quando penso alla rivalità con il Milan la prima persona che mi viene in mente è Paolo Maldini. Mi ricordo di quella volta che, durante un derby, mi entrò sulla mano per non farmi battere una punizione velocemente..."