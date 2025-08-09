FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 video VIDEO / Bonny ancora in gol, l’Inter: “Non lasciategli mai tutto quello spazio!”

video

VIDEO / Bonny ancora in gol, l’Inter: “Non lasciategli mai tutto quello spazio!”

VIDEO / Bonny ancora in gol, l’Inter: “Non lasciategli mai tutto quello spazio!” - immagine 1
L'attaccante francese, prelevato in estate dal Parma, ha segnato la rete della vittoria nel test contro il Monaco
Fabio Alampi Redattore 

Nuovi segnali positivi da parte di Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese, dopo il gol nel test in famiglia contro l'Inter U23, si è ripetuto anche ieri sera in occasione dell'amichevole contro il Monaco, segnando la rete del definitivo 1-2.

VIDEO / Bonny ancora in gol, l’Inter: “Non lasciategli mai tutto quello spazio!”- immagine 2
Getty Images

L'Inter ha voluto elogiare il suo nuovo numero 14 postando sui propri canali social l'azione personale dell'ex Parma: "ATTENZIONE: non lasciategli mai tutto quello spazio".

Leggi i
commenti
Video: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA