Nuovi segnali positivi da parte di Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese, dopo il gol nel test in famiglia contro l'Inter U23, si è ripetuto anche ieri sera in occasione dell'amichevole contro il Monaco, segnando la rete del definitivo 1-2.
VIDEO / Bonny ancora in gol, l'Inter: "Non lasciategli mai tutto quello spazio!"
VIDEO / Bonny ancora in gol, l’Inter: “Non lasciategli mai tutto quello spazio!”
L'attaccante francese, prelevato in estate dal Parma, ha segnato la rete della vittoria nel test contro il Monaco
L'Inter ha voluto elogiare il suo nuovo numero 14 postando sui propri canali social l'azione personale dell'ex Parma: "ATTENZIONE: non lasciategli mai tutto quello spazio".
