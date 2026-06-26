VIDEO / Bonny ci scherza su: “Ecco la differenza tra Chivu al Parma e all’Inter. Sul rinnovo…”

Dopo la vittoria per 2-0 con la Costa D’Avorio su Curacao al Mondiale 2026, Ange-Yoan Bonny ha commentato il rinnovo di Chivu con l’Inter. Poi alla domanda su quale aspetto differenzi il tecnico tra il periodo al Parma e quello nerazzurro, l’attaccante ha risposto con una battuta: "I titoli!"