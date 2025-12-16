Hanno fatto il giro del web le immagini in aereo di Joao Cancelo: reazione assolutamente scomposta per il portoghese

"Arroganza allo stato puro": così Joao Cancelo ha commentato il comportamento di un passeggero in aereo, che ha provocato la brusca reazione del portoghese. Ma l'ex giocatore di Inter e Juve ha rassicurato tutti sui social, spiegando che quel passeggero in realtà era Ali Al-Bulayhi, il capitano dell'Al-Hilal. Sul proprio profilo Instagram, Cancelo ha postato anche i momenti successivi al finto "litigio", in cui scherza con il compagno di squadra.