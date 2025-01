Federico Dimarco è tra i protagonisti della campagna di lancio del nuovo modello di scarpini del brand di cui è testimonial, le adidas Predator SS25 Victory Pack

In questo spot, girato all'Idroscalo di Milano e diffuso sui social dal calciatore e da @adidasita, l'interista si cimenta in una sfida contro un portiere meccanizzato e supera, tra gli altri, anche il punteggio stabilito da Jude Bellingham. Alla campagna internazionale hanno paretcipato anche i calciatori del Barcellona Raphinha e Aitana Bonmatí e Alessia Russo dell'Arsenal femminile. In attesa dei prossimi episodi...