VIDEO / Dopo 12 giornate e a fine campionato: Inter, il confronto con le ultime 5 stagioni

Dopo 12 giornate i nerazzurri hanno 31 punti in classifica proprio come l'Inter di Antonio Conte nella stagione 2019/2020 che chiuse al secondo posto. L'anno dello scudetto, invece, i nerazzurri di Conte, dopo 12 gare avevano 27 punti, quattro in meno rispetto a quelli attuali.