VIDEO / Sebastiano Esposito al Cagliari: “Fast & Furious – The Final Acceleration”
Il club sardo, per annunciare l'arrivo dell'attaccante proveniente dall'Inter, ha preso spunto dalla nota saga cinematografica
Il club sardo, per annunciare l'arrivo dell'attaccante di scuola Inter, ha pubblicato un video ispirandosi alla nota saga cinematografica "Fast & Furious", facendo leva sulle tante notizie di sorpassi e accelerate che hanno contraddistinto questa trattativa: "Fast & Furious - The Final Acceleration. Una storia di accelerazioni e sorpassi: da oggi in tutti i cinema di Cagliari".
