VIDEO / Sebastiano Esposito al Cagliari: “Fast & Furious – The Final Acceleration”

Il club sardo, per annunciare l'arrivo dell'attaccante proveniente dall'Inter, ha preso spunto dalla nota saga cinematografica
Fabio Alampi 

Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Cagliari.

Foto cagliaricalcio.com

Il club sardo, per annunciare l'arrivo dell'attaccante di scuola Inter, ha pubblicato un video ispirandosi alla nota saga cinematografica "Fast & Furious", facendo leva sulle tante notizie di sorpassi e accelerate che hanno contraddistinto questa trattativa: "Fast & Furious - The Final Acceleration. Una storia di accelerazioni e sorpassi: da oggi in tutti i cinema di Cagliari".

