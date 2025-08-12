Il club sardo, per annunciare l'arrivo dell'attaccante di scuola Inter, ha pubblicato un video ispirandosi alla nota saga cinematografica "Fast & Furious", facendo leva sulle tante notizie di sorpassi e accelerate che hanno contraddistinto questa trattativa: "Fast & Furious - The Final Acceleration. Una storia di accelerazioni e sorpassi: da oggi in tutti i cinema di Cagliari".