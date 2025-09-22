VIDEO FCIN1908 / Acerbi: “Il giorno dopo la partita? Dipende da…”

Francesco Acerbi alla presentazione della sua biografia "io guerriero" insieme a Fabrizio Biasin

"Il giorno dopo la partita? Dipende che partita è, che persona sei, però stai abbastanza bene. Magari dormi poco perchè comunque hai giocato la sera e vai a dormire a un orario insolito, poi la mattina dopo vai agli allenamenti e sei un po' stanco. Dopo due giorni magari ti viene fuori qualche acciacco della partita. Però direi che stai bene, dipende dalle partite e da quante ne fai durante la settimana e da quanto giochi"