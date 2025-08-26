VIDEO / Buffon: “Abbiamo una Nazionale di ottimo livello. Su Pio Esposito…”

All’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, Inter e Cagliari si sfideranno per la Supercoppa Primavera. Sarà presente anche Gigi Buffon che qualche ora prima del fischio d'inizio ha parlato con i giornalisti presenti (Dall'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello)