VIDEO FCIN1908 / Pres. Como: “Con l’Inter non è successo niente. Fabregas? Speriamo…”

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, intercettato dai giornalisti in aeroporto ha parlato della situazione di Cesc Fabregas: "“Nessuna novità. Con l’Inter non è successo niente. Loro hanno chiesto il permesso per trattare, abbiamo risposto di no. Se Cesc sara il prossimo allenatore del Como? Si, speriamo". (Dall'inviato di Fcinter1908.it Daniele Vitiello)