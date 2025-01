Tre punti importantissimi per i nerazzurri che si tirano fuori anche dal contraccolpo psicologico in cui rischiavano di cadere. Nerazzurri ora a tre punti dalla capolista Napoli, che guida la classifica di Serie A con una gara in più rispetto alla squadra di Inzaghi che adesso dovrà concentrarsi sulla trasferta europea di Praga. Il racconto del match da parte del nostro inviato, Daniele Vitiello