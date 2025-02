L'Inter torna a correre in campionato prendendosi la rivincita sulla Fiorentina che non pochi giorni fa aveva inflitto alla squadra di Inzaghi una sconfitta pesantissima. Il passo falso del Napoli non viene vanificato, l'Inter torna a correre e fa sentire il fiato sul collo di Antonio Conte. Il racconto del match da parte del nostro inviato, Daniele Vitiello