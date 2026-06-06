fcinter1908 video VIDEO FCIN1908 / Mancini: “Balotelli è stato un grande calciatore. Ma ha fatto di tutto per…”
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VIDEO FCIN1908 / Mancini: “Balotelli è stato un grande calciatore. Ma ha fatto di tutto per…”
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VIDEO FCIN1908 / Mancini: “Balotelli è stato un grande calciatore. Ma ha fatto di tutto per…”
Roberto Mancini è uno degli ospiti del Festival della Serie A che si sta svolgendo a Parma. Il tecnico in questo video ha parlato di Balotelli (Dall'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello)