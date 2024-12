Pareggio casalingo nel derby con il Cengio per l'Altarese, la squadra sponsorizzata da Fcinter1908: 1-1 teso ma giusto

Doveva essere un derby sentito e teso e così è stato. L’Altarese-FcInter1908 esce con un punto dalla difficile sfida casalinga con il Cengio, squadra al momento in lizza per i play off.