VIDEO / Il fisioterapista dell’Inter: “Il segreto dietro la gestione degli infortuni. Col Barça…”

Tutte le storie di successo sono fatte di cura e gesti quotidiani. Come quelli di Davide Lama, fisioterapista dell’‪Inter, che tutti i giorni lavora al fianco dei giocatori per aiutarli nel recupero e a dare il massimo in campo. Perché ogni nuovo traguardo della squadra nasce dall’energia di chi la sostiene giorno dopo giorno.