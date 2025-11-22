VIDEO / Gasperini: “Oggi si gioca troppo. Nazionali? Ecco cosa si potrebbe fare…”

Alla vigilia della trasferta in casa della Cremonese, Gian Piero Gasperini ha parlato della situazione della Nazionale e della possibilità di fermare il campionato per dare modo a Gattuso e al suo staff di preparare al meglio i playoff mondiali di marzo. L'allenatore della Roma ha detto la sua anche sull'idea di creare una finestra ad hoc per le Nazionali nel corso della stagione.