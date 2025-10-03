fcinter1908 video VIDEO / Gasperini: “Tre rigori sbagliati di fila? Cosa mia vista. E sui rigoristi…”
VIDEO / Gasperini: “Tre rigori sbagliati di fila? Cosa mia vista. E sui rigoristi…”
02:52
Così Gian Piero Gasperini risponde alla domanda sulla scelta dei due rigoristi nella partita di Europa League contro il Lilla
D'altronde, l'episodio ha fatto il giro del web: un rigore battuto tre volte da due rigoristi diversi (Dovbyk e Soulé) e sbagliato altrettante. Poi, sulla partita, il tecnico della Roma precisa: "Una gara difficile, al di là dell'episodio da dischetto"