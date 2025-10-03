Così Gian Piero Gasperini risponde alla domanda sulla scelta dei due rigoristi nella partita di Europa League contro il Lilla

D'altronde, l'episodio ha fatto il giro del web: un rigore battuto tre volte da due rigoristi diversi (Dovbyk e Soulé) e sbagliato altrettante. Poi, sulla partita, il tecnico della Roma precisa: "Una gara difficile, al di là dell'episodio da dischetto"