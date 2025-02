L'Inter Under 18 batte la Sampdoria in trasferta. Segna anche uno dei nuovi arrivati, il centrocampista classe 2008 Domink Kartelo

L'Inter Under 18 batte la Sampdoria in trasferta. Sampdoria vs INTER 2-3 Reti: 2' Carpelletti (I), 46' Rosciglioni (S), 49' Murati (S), 55' Fofana (I), 84' Kartelo (I)