VIDEO / Inter-Feyenoord, probabili formazioni: Barella e Lautaro riposano

Le probabili formazioni di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21 a San Siro. Simone Inzaghi deve difendere la vittoria per 2-0 dell'andata a Rotterdam. Riposo per Lautaro Martinez e per i diffidati Barella e Bastoni.