VIDEO / Inter, guarda Maghlout: il gol dopo la suolata e lo slalom speciale

L'Inter ha chiuso l'arrivo di Mahdi Maghlout, esterno offensivo proveniente dall'Aubagne. Classe 2009, mancino di qualità

Maghlout ha già visitato le strutture, ha siglato un contratto fino al 30 giugno 2028. In patria lo paragonano a Riyad Mahrez per caratteristiche e questo gol, dopo una "suolata" alla Sucic, fa ben sperare