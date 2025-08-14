fcinter1908 video VIDEO / Pio Esposito, super gol di tacco! L’Inter batte il Monza ai rigori: gli highlights
All’U-Power Stadium l’Inter batte il Monza ai rigori dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari
Al 32’ Ciurria porta avanti i brianzoli, ma un autogol di Birindelli rimette in equilibrio il punteggio. Nella ripresa i nerazzurri passano in vantaggio grazie a una splendida rete di tacco firmata da Pio Esposito, prima del pareggio di Azzi nel finale. Dal dischetto, decisiva la parata di Martinez su Sardo e il penalty trasformato da Thuram che vale la vittoria