VIDEO / Inter, Napoli o Atalanta? Chi vincerà lo scudetto: Bonucci la pensa così

Ospite de La Tripletta, Leonardo Bonucci si è lasciato andare su un pronostico per lo scudetto. Per l'ex Juventus la squadra favorita è il Napoli di Antonio Conte, poi l'Inter e l'Atalanta. Per altri commenti e opinioni sulla Serie A, guarda l'episodio completo con Leonardo Bonucci.