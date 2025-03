VIDEO / La corsa scudetto passa per Bologna: il calendario di Inter e Napoli

L'Inter vince contro l'Udinese e il Napoli rimane in scia battendo il Milan (a -3 dalla vetta). A otto giornate dalla fine della Serie A, la lotta per lo scudetto è apertissima. I nerazzurri, ancora in corsa per la Champions League e la Coppa Italia, affronteranno un finale di stagione complicatissimo. Il Napoli di Antonio Conte potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Fondamentale per entrambe le squadre lo "snodo" di Bologna. La squadra di Italiano ha sempre più ambizioni e farà di tutto per consolidare la qualificazione in Champions.