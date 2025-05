L'Inter, a San Siro non può sbagliare. Per mantenere viva la speranza di riaprire la corsa scudetto deve per forza vincere contro la Lazio

Lautaro non ce la fa, dentro Taremi in tandem con Thuram. In difesa fiducia a Bisseck. La Lazio di Baroni ha bisogno dei tre punti per continuare a sognare un posto in Champions League: 4-2-3-1 solito con Castellanos unica punta.