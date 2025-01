VIDEO / Manchester City-Chelsea 3-1: gol e highlights. Uscita inspiegabile di Sanchez

Gli highlights del 3-1 del Manchester City in rimonta sul Chelsea: già sotto al 3' per il gol di Madueke, la squadra di Pep Guardiola la ribalta con Gvardiol (vero valore aggiunto in fase offensiva), Haaland (che punisce un'uscita inspiegabile del portiere dei Blues Robert Sanchez) e Foden. I Citizens sorpassano al quarto posto gli uomini di Enzo Maresca.