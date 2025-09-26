VIDEO / Marotta: “Inter e Milan trasparenti, stadio necessità. I consiglieri capiscano”

"Milano è fuori dagli Europei del 2032, ci siamo dovuti ritirare anche dalla finale di Champions. Inter e Milan garantiscono la massima trasparenza, speriamo che la sensibilità e l'intelligenza degli amministratori faccia capire che la città ha bisogno di uno stadio nuovo e moderno"